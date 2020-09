Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE tiefer

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 44,74 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.152 Punkten tendiert. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,04 EUR nach. Bei 44,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.747 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2020 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 auf bis zu 27,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Deutsche Wohnen SE-Aktie im Durchschnitt mit 43,06 EUR. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Wohnungsbewirtschaftung, das Portfoliomanagement und die Wohnungsprivatisierung konzentriert. Das Portfolio umfasst derzeit insgesamt fast 165.000 Einheiten, davon rund 163.000 Wohneinheiten und über 2.600 Gewerbeimmobilien. Die Deutsche Wohnen AG fungiert als Holding und nimmt zentrale Finanz- und Managementaufgaben wahr. Die operative Geschäftstätigkeit wickelt die Gesellschaft über die Deutsche Wohnen Management GmbH, Deutsche Wohnen Real Estate GmbH und die KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage Betriebs-GmbH ab.

