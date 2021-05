Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE mit Kurseinbußen

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 44,54 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.160 Punkten steht. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,37 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,18 EUR. Von der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 472.341 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2020). Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2021 bei 38,03 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Wohnen SE-Aktie wird bei 50,35 EUR angegeben. Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Wohnen SE im Jahr 2022 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Deutsche Wohnen verdient mehr und bestätigt Ausblick - Aktie gewinnt

Ausblick: Deutsche Wohnen SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Wohnen SE-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Wohnen SE im April mehrheitlich zum Kauf

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen