Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE mit stabiler Tendenz

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.890 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,78 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,66 EUR. Mit einem Wert von 52,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.482 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2021 bei 38,03 EUR.

Analysten bewerten die Deutsche Wohnen SE-Aktie im Durchschnitt mit 50,42 EUR. Den erwarteten Gewinn je Deutsche Wohnen SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

