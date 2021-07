Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE schwächer

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 50,24 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.669 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 49,84 EUR. Bei 49,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 395 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2021 markierte das Papier bei 52,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,10 EUR am 08.03.2021.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 49,42 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Wohnen SE-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Es besteht ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Vonovia.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Vonovia-Aktie: Wachsender Einfluss von Fonds erschwert Übernahmen - endgültiges Ergebnis für Deutsche Wohnen erwartet

Mega-Deal zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen vorerst gescheitert

Vonovia muss um Deutsche-Wohnen-Übernahme weiter bangen - Vonovia-Aktie stabil

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen