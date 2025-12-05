Deutscher Auftragseingang im Oktober höher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Oktober höher als erwartet gewesen, wobei auch der Vormonatswert nach oben revidiert wurde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Der für September vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 1,1 Prozent wurde zudem auf 2,0 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Oktober um 0,5 Prozent höher. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von August bis Oktober um 0,5 Prozent niedriger und ohne Großaufträge um 0,1 Prozent.

