Deutscher Einzelhandelsumsatz im August schwächer als angenommen

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im August schwächer gewesen als bisher angenommen. Wie aus aktualisierten Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervorgeht, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Vorläufig war ein Minus von 0,2 Prozent gemeldet worden. Erwartet worden war vor der ersten Veröffentlichung ein Umsatzplus von 0,5 Prozent. Das Minus von 0,5 Prozent für Juli wurde bestätigt. Für die ersten beiden Monate des dritten Quartals ergibt sich damit ein Minus von 0,35 Prozent.

October 14, 2025 09:30 ET (13:30 GMT)