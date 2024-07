DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,06 EUR zu.

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,06 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 6,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.642 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,97 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,83 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 454,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,08 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DEUTZ am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DEUTZ rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,670 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

