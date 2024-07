DEUTZ Aktie News: DEUTZ stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von DEUTZ zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die DEUTZ-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,72 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die DEUTZ-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 5,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 5,75 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,69 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728.683 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 57,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,202 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,97 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,08 Prozent zurück. Hier wurden 454,70 Mio. EUR gegenüber 517,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte DEUTZ Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. DEUTZ dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,670 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

