DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 7,37 EUR.

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 7,37 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 366.477 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 7,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Abschläge von 50,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 30.04.2025. DEUTZ hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,07 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 489,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

