DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag höher

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,14 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 7,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.500 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 96,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,183 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 454,70 Mio. EUR eingefahren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,596 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

