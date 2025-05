DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 7,21 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 7,21 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 7,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 144.374 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Abschläge von 49,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,183 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 489,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

