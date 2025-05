DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 7,20 EUR abwärts.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 7,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,01 EUR. Bei 7,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 615.211 DEUTZ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,183 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 489,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

