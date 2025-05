DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 7,01 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 7,01 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,01 EUR ab. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 965.430 Stück.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,183 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats