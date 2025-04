DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit Verlusten

DEUTZ im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,50 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 6,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,58 EUR. Zuletzt wechselten 499.322 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 22,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,00 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

Am 20.03.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,614 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

So schätzen die Analysten die Zukunft der DEUTZ-Aktie ein