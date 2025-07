DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 7,95 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 7,95 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 408.663 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 8,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 1,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 54,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

DEUTZ gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 489,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,614 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

