DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Freitagvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 6,49 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:05 Uhr 4,9 Prozent. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 6,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.951 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,91 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,138 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,45 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,13 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 430,40 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2024 0,385 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

