DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 6,56 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 6,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 6,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 421.221 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 17,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 80,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

DEUTZ gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,94 Prozent auf 507,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,628 EUR je Aktie aus.

