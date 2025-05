DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 7,01 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,1 Prozent auf 7,01 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,81 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 7,06 EUR. Bisher wurden heute 1.195.078 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 11,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,183 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 454,70 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats