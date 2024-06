DEUTZ Aktie News: DEUTZ springt am Montagmittag an

DEUTZ im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 17,1 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 17,1 Prozent auf 5,80 EUR zu. Bei 5,96 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.372.517 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,35 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (3,64 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 37,28 Prozent sinken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,202 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.

Am 30.04.2024 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,08 Prozent auf 454,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 517,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

DEUTZ wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DEUTZ möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,666 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

