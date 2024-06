DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Nachmittag nach oben aus

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 18,0 Prozent auf 5,85 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 18,0 Prozent auf 5,85 EUR. Bei 5,96 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,67 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.986.312 Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 6,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 8,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (3,64 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 37,76 Prozent Luft nach unten.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,202 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,83 EUR aus.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 454,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 517,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte DEUTZ Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von DEUTZ.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,666 EUR je Aktie aus.

