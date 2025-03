DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 7,03 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 7,03 EUR ab. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,90 EUR. Bei 6,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.052 Stück gehandelt.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 13,10 Prozent wieder erreichen. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,19 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 20.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 507,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,622 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

