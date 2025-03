DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 7,39 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 7,39 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 7,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,42 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 135.587 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 102,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 20.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 507,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,630 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie gesucht: Analysten heben den Daumen

Börse Frankfurt: SDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester