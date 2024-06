DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 5,78 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 5,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 5,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Bisher wurden heute 218.456 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 6,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 37,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,204 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 30.04.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 454,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,670 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittwochnachmittag leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochmittag zu