DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag stark gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 5,86 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 5,86 EUR. Bei 5,90 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 450.618 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,35 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,204 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 454,70 Mio. EUR – eine Minderung von 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 517,20 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,670 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittwochnachmittag leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochmittag zu