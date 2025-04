DEUTZ Aktie News: Bären lasten am Freitagmittag auf DEUTZ

So bewegt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 5,96 EUR abwärts.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,2 Prozent auf 5,96 EUR ab. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 5,88 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 1.349.950 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,42 Prozent. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 38,87 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je DEUTZ-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,40 EUR an.

Am 20.03.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,94 Prozent auf 507,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,630 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

