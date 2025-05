MÄRKTE ASIEN/Fester - Urteil gegen Trump-Zölle und Nvidia stützen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Aufwärts geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Für Kauflaune sorgt zum einen, dass in den USA das Gericht für Internationalen Handel die von der US-Regierung verhängten Zölle für nichtig erklärt hat. Präsident Trump habe seine Befugnisse überschritten, so die Begründung. Geklagt hatten einige kleine US-Unternehmen. Laut dem Gericht in New York räumt die Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Allerdings hat die US-Regierung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt.

Während des Berufungsprozesses dürften die Zölle wohl in Kraft bleiben, vermutet Analyst Michael Wan von der MUFG Bank in einer ersten Reaktion. Die Regierung werde den Berufungsprozess voraussichtlich bis zum Obersten Gerichtshof führen. "Dies bedeutet auch, dass es wahrscheinlich eine bedeutende Phase der rechtlichen Unsicherheit geben wird, deren Dauer unklar ist", so der Experte.

Ökonom Paul Ashworth von Capital Economics bemerkt, dass das Urteil eine "zusätzliche Ebene" der Unsicherheit bedeutet. Das Urteil werde die Bemühungen der Trump-Administration, während der 90-tägigen Pause von den nun für illegal erklärten Zöllen schnell Handelsabkommen abzuschließen, wahrscheinlich durcheinanderbringen. Und andere Länder könnten vermutlich abwarten, ob ein höheres Gericht bereit sei, dieses Urteil aufzuheben.

Für gute Stimmung sorgt daneben, dass das KI-Flaggschiff Nvidia gute Quartalszahlen vorgelegt hat und auch mit dem Ausblick überzeugt. Nachbörslich reagierte die Aktie mit einem Plus von fast 5 Prozent.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 1,6 Prozent zu auf 38.339 Punkte. Für Unterstützung - nicht nur in Tokio - sorgt auch der nach der Gerichtsentscheidung gegen die Trump-Zölle auf breiter Front festere Dollar. Er verbilligt Exporte aus Asien auf Dollarbasis. In Seoul macht der Kospi einen Satz um 1,8 Prozent. Hier stützt zusätzlich, dass die Notenbank des Landes die Leitzinsen gesenkt hat und eine weiter lockere Geldpolitik in Aussicht stellte.

Mit dem Urteil gegen die Zölle steigen auch die Ölpreise um bis zu 1,3 Prozent. Der Goldpreis gibt etwas nach, weil das Edelmetall als sicherer Hafen in der nun von Risikofreude dominierten Stimmung nicht gesucht ist.

Unter den Einzelwerten stehen nach den Nvidia-Zahlen Chipaktien im Fokus. In Tokio ziehen Advantest um 4,6, Renesas um 4,4 und Tokyo Electron um 2,8 Prozent an. In Seoul geht es für Samsung Electronics um 0,5 und für SK Hynix um 1,8 Prozent nach oben. TSMC legen in Taipeh um 0,8 Prozent zu, Hongkong verbessern sich SMIC um 1,0 Prozent.

Kräftige Gewinnen verzeichnen mit der Aussicht auf ein günstigeres Zollumfeld auch Autoaktien. Toyota steigen um 3,7, Nissan um 5,1 oder Honda um 3,4 Prozent. In Seoul legen Hyundai um 4,5 Prozent zu.

May 29, 2025 00:32 ET (04:32 GMT)