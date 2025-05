DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von DEUTZ zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,62 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.589 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,183 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Am 30.04.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 489,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,596 EUR je Aktie.

