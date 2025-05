DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 7,55 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 7,55 EUR. Bei 7,54 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 279.630 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,23 Prozent. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,79 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

