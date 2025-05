Blick auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Aufschlag

29.05.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 7,67 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,67 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 7,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.773 DEUTZ-Aktien. Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,54 Prozent. Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,183 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,60 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,70 Mio. EUR umgesetzt. Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,596 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

