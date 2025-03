DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 7,00 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 7,00 EUR ab. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.114.636 DEUTZ-Aktien.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,00 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,40 EUR.

Am 20.03.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 507,80 Mio. EUR – eine Minderung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 523,20 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,630 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

