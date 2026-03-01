DAX23.436 -0,7%Est505.715 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +5,2%Nas22.171 -0,6%Bitcoin62.804 +2,6%Euro1,1443 -0,7%Öl101,5 -0,3%Gold5.043 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DGB-Umfrage: Viele Überstunden bei Kitas, Kliniken, Polizei

13.03.26 16:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 40 Prozent der Beschäftigten des öffentlichen Diensts machen laut einer DGB-Umfrage regelmäßig Überstunden. 22 Prozent leisten durchschnittlich ein bis fünf Überstunden pro Woche, 17 Prozent mehr als das, wie aus der Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten zuerst darüber. Keine Überstunden fallen demnach bei 60 Prozent der Beschäftigten des öffentlichen Diensts an.

Wer­bung

Der DGB hatte 2025 insgesamt mehr als 4000 Beschäftigte befragt. Andere Aspekte dieses "DGB-Index Gute Arbeit" hatte der Gewerkschaftsbund bereits mitgeteilt. So haben auch viele Beschäftigte über alle Bereiche hinweg längere Arbeitszeiten als gewünscht. Lediglich 40 Prozent der Befragten würden ihre aktuelle Wochenarbeitszeit beibehalten - 53 Prozent würden sie verkürzen, wenn möglich. Sieben Prozent würden gerne länger arbeiten.

"Personaldecke immer dünner"

Der nun veröffentlichten Sonderauswertung zum öffentlichen Dienst zufolge sind dort 39 Prozent der Befragten mit ihrer aktuellen Arbeitszeit zufrieden. 56 Prozent würden gerne weniger arbeiten.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack sagte, bei Behörden, Kitas, Krankenhäusern, Polizei und Gerichten müsse ständig länger gearbeitet werden: "Die Zahl der Aufgaben wächst, während die Personaldecke immer dünner wird."

Wer­bung

Hannack bezeichnete Forderungen nach weniger Teilzeit und längeren Arbeitszeiten aus der Politik als "Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren an der Belastungsgrenze arbeiten". Auch die geplante Abschaffung des Acht-Stunden-Tags sei ein falsches Signal. Union und SPD wollen statt des üblichen Acht-Stunden-Tags einen wöchentlichen Rahmen für die Arbeitszeit einführen./bw/DP/men