DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 38,62 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 38,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.522.344 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,94 EUR je Aktie.

