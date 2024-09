DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 39,83 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 39,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,79 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.246 Stück gehandelt.

Bei 47,03 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,07 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen