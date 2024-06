DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,56 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 39,56 EUR. Bei 40,01 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,40 EUR. Bisher wurden heute 1.061.775 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,92 Prozent wieder erreichen. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 20,25 Mrd. EUR, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,19 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Am 05.08.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu