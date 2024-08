DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag im Minus

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 36,36 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 36,36 EUR ab. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,17 EUR ein. Bei 36,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 769.289 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 22,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,95 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 20,64 Mrd. EUR gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

