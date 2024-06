DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 38,52 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 38,52 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,39 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 825.932 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,63 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

