DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 37,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 37,60 EUR. Bei 37,91 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 833.318 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,73 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

