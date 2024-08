DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 35,91 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,91 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,91 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,24 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.811 Stück gehandelt.

Bei 47,03 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 23,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 41,49 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

