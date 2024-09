DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 39,94 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 39,94 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,35 EUR. Bei 40,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.133.197 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 11,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester