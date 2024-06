DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 38,45 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,45 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,45 EUR nach. Bei 38,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.525 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Abschläge von 6,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,63 EUR an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2024 aus.

