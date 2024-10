DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 37,89 EUR.

Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 37,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,11 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,83 EUR. Bei 37,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 717.978 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 24,12 Prozent Luft nach oben. Bei 35,82 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,46 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,14 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

