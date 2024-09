DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 39,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 39,34 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 285.629 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,95 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

DHL-Aktie freundlich: DHL Express investiert Millionen in Ausbau der Kapazitäten in Porto

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester