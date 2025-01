DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,57 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 35,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,42 EUR. Bisher wurden heute 416.583 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,67 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 22,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

