DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 39,33 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 39,33 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 604.274 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 19,63 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,54 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,34 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

