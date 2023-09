DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag kaum verändert

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,56 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 39,56 EUR. Bei 39,59 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.270 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Abschläge von 24,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.029,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

