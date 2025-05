DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,04 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.505 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 13,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,81 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

