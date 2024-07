DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:49 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,74 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,78 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.926 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 15,48 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,49 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

