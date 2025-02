DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 37,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,91 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 483.865 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 43,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 12,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,59 Mrd. EUR – ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein