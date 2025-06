DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit Abschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 40,52 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 40,52 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 40,11 EUR. Bei 40,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 308.259 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 30,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,31 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

