DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,87 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,87 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,99 EUR. Bei 40,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 601.768 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,32 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 24,25 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 45,31 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

